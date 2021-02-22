“Bugüne kadar yapılmayanları yapmak için göreve tabilim”

12 yıldır adaletli ve yürekli bir şekilde Türk futboluna hizmet verdiğini kaydeden Ahmet Ecevit, camianın içerisinde bulunduğu sürede, bugüne kadar gördüğü eksikleri ve yapılmayanları yapmak üzere yönetimi ile birlikte göreve talip olduğunu söyledi. Ecevit’in, adaylığını açıkladığı açıklaması şöyle: “Üyesi olmaktan gurur duyduğum camiamıza 8’i klasmanda olmak üzere 12 yıldır adaletli ve yürekli bir şekilde hizmet etmekteyim. Aynı zamanda, büyük bir mutlulukla hakemlik camiasının temel taşı olan derneğimizin de üyesiyim. Bir üye olarak, bu değerli camiamızın ilerlemesi adına her ne kadar dikkate alınmamış da olsa, gelişmeye yönelik fikirlerimi paylaşmaktan çekinmedim. Ancak, bunun yeterli olmadığını, istediğim icraatların tamamını bu şekilde yapamadığımı gördüm.

Düşüncelerimizi ve yıllarca gördüğümüz eksiklikleri gidermek, yapılmayanları yapmak, camiamıza hak ettiği değeri kazandırmak için yönetimim ile birlikte bu göreve talip olduk. Heyecanımız ve gençliğimiz sayesinde yapacaklarımızla yetinmeyecek hep daha iyiyi yapma arayışı içerisinde olacağız. Bizim gayemiz camiamızın saygınlığını en üst düzeye çekmek, üyelerine en verimli katkıyı sunmaktır.”

YÖNETİM BELLİ

TFFHGD Çorum Şubesi’nin 8 Mart’ta yapılacak olan olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ahmet Ecevit’in listesi de belli oldu.

Ahmet Ecevit’in başkanlığındaki listede, Mahmut Selçok, Mehmet Samet Ünal, Mehmet Fatih Kesgin ve Arslan Iğnak yer alıyor.

Diğer başkan adayı Yüksel Basar bugüne kadar listesinde yer alan isimleri henüz açıklamadı.

(Spor Servisi)