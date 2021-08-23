“Bu takım vura vura gider”

Fikir ayrılıkları nedeniyle Çorum FK ile yollarının ayrıldığını belirten Teknik Direktör Aykan Atik, “Fizik olarak hazır, zımba gibi bir takım bıraktım. Benden sonra gelen hoca ‘bu takım çalışmamış’ diyemez. Derse alnını karışlar, antrenman takip çizelgelerini gözüne sokarım. Çok iyi bir kadro kuruldu. Bu takımın, vura vura hedefe ulaşacağına inanıyorum” dedi.

Bolu kampının son gününde yolların ayrıldığı Teknik Direktör Aykan Atik, Çorum FK’nın çok iyi bir kadroya sahip olduğunu ve hedefe ulaşacağına inandığını söyledi.

SEBEP: FİKİR

AYRILIĞI

İlk kez şampiyonluğa oynayan bir kulüpte görev almanın heyecanı ve mutluluğu ile geldiği Çorum’da sezona başlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını kaydeden Aykan Atik, “Daha önce görev yaptığım kulüplerde böylesine güçlü bir kadrolar yoktu. İlk kez, şampiyonluk mücadelesi verecek bir kulübe geldiğim için çok mutlu ve heyecanlıydım.

Bu heyecanla başladığımız yeni sezon hazırlıklarını çok iyi bir şekilde sürdürüyorduk. Sonra bir ayrılık yaşandı. Fikir ayrılıklarından dolayı görevden ayrıldık. Kimse başka sebep aramasın.

Ben, Kulüp Başkanı Sayın Fatih Özcan’a, göreve başladığımızdan beri sağladığı her türlü imkân nedeniyle teşekkür ediyorum. Çorum FK’ya da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” dedi.

BU KADRO

LİGİ GÖTÜRÜR

Çok iyi bir kadro kurulduğunu da belirten Aykan Atik, “Kurulan kadro ile belirlenen hedef doğru orantılı. Ligin üstünde bir kadro oluşturuldu. Ben, kadroya da, kendime de çok güveniyordum. Vura vura giderdik. Yine de bu kadro vura vura hedefe ulaşır.

Ben, Çorum FK’nın lige iyi bir başlangıç yapıp sezon sonunda kupayı kaldıracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

FİZİK OLARAK

LİGE HAZIR

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini de kaydeden Aykan Atik, “Bizden sonra göreve gelecek teknik direktör, ‘takım çalışmamış, fizik olarak hazır değil’ diyemez. Derse, alnını karışlarım, antrenman takip çizelgelerini gözüne sokarım. Tüm antrenmanlarımız kayıt altında.

Fiziki yönden hiç kimsenin bahane bulamayacağı bir takım bıraktım. Ama taktiksel anlamda biraz eksiklikler var. Çünkü, sakatlıklar nedeniyle bazı futbolcuları farklı mevkilerde denedik. Sakat oyuncuların dönmesiyle bu eksiklik de giderilecektir.

Özetle, zımba gibi bir takım bıraktım. Bu takım, vura vura hedefe ulaşacaktır. Çorum FK’ya şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” diye konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)