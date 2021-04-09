Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Hekimoğlu Trabzon karşısında alınan yenilgiyi “nazar boncuğu” olarak değerlendirildi.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off mücadelesi veren Çorum FK, 32.hafta maçında önceki gün grubun güçlü takımlarından Hekimoğlu Trabzon’u konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı konuk ekip 3-2 kazandı.

Bu yenilginin ardından 49 puanda kalan Çorum FK’nın 9 maçlık yenilmezlik serisi sona ermesine rağmen play-off şansı güçlü şekilde devam etti.

Karşılaşma sonrası kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, kendi takımını teselli ederken, Trabzon temsilcisini ise tebrik etti.

Yenilgiyi “nazar boncuğu” olarak niteleyen Başkan Fatih Özcan, paylaşımında, “Canınız sağ olsun çocuklar… Bu mağlubiyet nazar boncuğumuz olsun.

Galibiyetten ötürü Hekimoğlu Trabzon’u tebrik ederim.

Yaşamın en büyük zevki, başkalarının yapamayacağınızı söylediği şeyleri yapmaktır” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

