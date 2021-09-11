Bu kez galibiyet olsun

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ilk deplasman maçında yarın Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor’la karşılaşacak.

20 takımlı grupta geçtiğimiz hafta sahasında Diyarbekirspor’la 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan Çorum FK, ilk deplasman sınavını yarın Ergene Velimeşespor’a karşı verecek. Sezona İstanbul deplasmanında Sarıyer karşısında aldığı 1-1’likberaberlikle başlayan Ergene Velimeşespor karşısında galibiyet arayacak olan Çorum FK’da, sakatlıkları süren Umut Kaya, Kıvanç Kaya ve Muhammet Fettahoğlu forma giyemeyecekler. Sakatlığı bulunan Seçkin Getbay’ın durumu ise henüz netlik kazanmadı.

1’er puanlı Çorum FK ile Ergene Velimeşespor arasında yarın Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maçı Rize bölgesi hakemlerinden Yücel Büyük yönetecek. Saat 16.30’da başlayacak maçta Yücel Büyük’ün yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Akın Karabacak ve İsmail Ertunç yapacak. Ardahan bölgesinden Doğu Yılmaz da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

