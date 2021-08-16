Boyar, Ankara’dan şampiyon döndü

Çorum Badminton İl Temsilcisi Barış Boyar, Ankara’da düzenlenen Masterler Türkiye Şampiyonası’nda iki kategoride de Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Masterler Türkiye Şampiyonası 13-15 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına şampiyonaya katılan Badminton İl Temsilcisi Barış Boyar 2 kategoride Çorum’u temsil etti. +40 yaş grubunda mücadele eden Boyar tek erkekler ve çift erkekler kategorisinde partneri Zafer Şahin ile şampiyonluğa uzanmayı başardı.

Şampiyona sonunda açıklama yapan Boyar, şampiyonluklarına bir yenisini eklediği için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu tür organizasyonlar katılarak spora gönül veren insanlarla birlikte olmanın da önemli olduğunu ifade eden Barış Boyar, “Bu şampiyonada spor yapmanın psiko-sosyal gelişiminde önemli bir yeri olduğunu gördük. İnsanların hayata sarılmasının en kolay yolunun da spordan geçtiğini hatırladık. Bu şampiyonada elde ettiğim başarıdan dolayı tüm katılımcı hocalarımıza, ağabeylerimize ve dostlarımıza minnettarım” dedi.

Boyar açıklamasının sonunda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak’a desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

(Rıfat KARA)