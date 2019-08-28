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Bombalar peş peşe geliyor

Yeni Çorumspor’da güzel günlerin habercisi olarak değerlendirilebilecek gelişmeler yaşanıyor. Kamuoyunda bomba etkisi yaratacak gelişmelerin 1922 Konyaspor maçı öncesinde açıklanması bekleniyor.

Bombalar peş peşe geliyor

Yeni Çorumspor’da güzel günlerin habercisi olarak değerlendirilebilecek gelişmeler yaşanıyor. Kamuoyunda bomba etkisi yaratacak gelişmelerin 1922 Konyaspor maçı öncesinde açıklanması bekleniyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 02:53
Bombalar peş peşe geliyor

Şampiyonluk kutlamalarından sonraki süreçte aradığı desteği bulamayan Başkan Fatih Özcan’ın 9 Ağustos’taki kongrede yeniden aday olmaması ve devamında yaşanan kaos ortamında baba tabir edilen bazı futbolcuların takımdan ayrılması ile camianın üzerine karabulut gibi çöken umutsuzluk ortamını dağıtacak gelişmeler yeni umut kaynağı olarak görülüyor.

Kulüpte yaşanan ancak şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bir durum olmasa da, aldığımız bilgilere göre, yönetim kanadında bir hareketlik var. Lisans çıkartılmasına engel paranın bulunmasıyla başlayan süreçte camiayı umutlandıracak ve yeni sezon öncesinde yeniden heyecan yaratacak gelişme ile ilgili olarak bugün Yeni Çorumspor’a destek noktasında yapılacak geniş katılımlı toplantının sonucu bekleniyor. Toplantıdan sonra kulüpteki gelişme ile ilgili açıklama yapılacak.

4 FUTBOLCU İLE ANLAŞILDI

Yeni Çorumspor taraftarlarını umutlandıracak bir diğer gelişme ise transfer konusunda yaşandı. Yine, aldığımız bilgilere göre, aralarında biri “gol kralı” unvanlı olmak üzere 4 futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldı.

Stoper, orta saha, kanat ve forvet mevkilerinde oynayan bu futbolcuların isimleri bizde saklı olsa da, açıklamanın bugün kulüp tarafından yapılması bekleniyor.

HEDEF PLAY-OFF

Gerek yönetim kanadında, gerekse transferde yaşanan gelişmeler üzerine yeni sezon hedefi Play-Off olarak belirlenirken, taraftarlardan takıma destek olmaları istendi.

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