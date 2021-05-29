Bombalar bir bir patlıyor

Çorum FK’da yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar kadrolarına iki bomba isim daha kattılar.

Teknik direktör sorunu Aykan Atik’le anlaşarak çözen Çorum FK, dış transferde önceki gün Uşakspor’dan orta saha oyuncusu Seçkin Getbay ve forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk’e 2’şer yıllık imza attırırken, Başkan Fatih Özcan, aynı gün akşam saatlerinde de Ankara Demirspor’un kaptanı Hasan Küçcük’ün transferini bitirdi.

Merkez orta saha oyuncusu Hasan Küçcük’ün ardından dün de Amed Sportif Faaliyetler’in sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez’le masaya oturuldu. Başkan Özcan, deneyimli futbolcunun transferini 2 yıllık anlaşma ile bitirdi.



HASAN KÜÇCÜK KİMDİR?

1988 Çamlıdere doğumlu olan Hasan Küçcük futbola 2000 yılında Ankara amatör küme takımlarından Kamspor’da başladı.

2007’de Ankara Turanspor’da profesyonelliğe adım atan Hasan Küçcük, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Turanspor, Türk Telekomspor, Hatayspor, Göztepe, Keçiörengücü, İnegölspor, Zonguldak Kömürspor, Amed Sportif Faaliyetler ve son 2 sezondur da Ankara Demirspor’da oynadı.

365 MAÇ 16 GOL

Merkez orta sah oyuncusu olan Hasan Küçcük, profesyonel futbolculuk kariyerinde bugüne kadar 1.Lig’de 3, 2.Lig’de 312, 3.Lig’de 38, Türkiye Kupası’nda 12 maça çıkarken, 2.Lig’de 14, 3.Lig ve Türkiye Kupası’nda 1’er gol attı.

Deneyimli futbolcu, biten sezonda Ankara Demirspor’da 29 maça çıkarken, toplamda 12 sarı kart gördü.

Deneyimli futbolcu, Başkent ekibinin formasıyla bu sezon Çorum FK’ya karşı Çorum’daki maçta yer almazken, Ankara’daki karşılaşmada ilk 11’de görev yaptı.



HALİL İBRAHİM SÖNMEZ KİMDİR?

1990-Yomra doğumlu olan Halil İbrahim Sönmez, futbola 2002 yılında Trabzonspor’un altyapısında başladı.

Tonya Doğanspor, Trabzon İdmanocağı, Trabzon Yolspor ve Çaykaraspor’dan sonra 2011’de Orhangazi Belediyespor’da profesyonel olan Halil İbrahim Sönmez, Gebzespor, Ünyespor, Sandıklıspor, Konyaspor, 1922 Konyaspor, Çaykur Rizespor, İstanbulspor, Menemenspor, Bandırmaspor ve en son bu sezon Amed Sportif Faaliyetler’de oynadı.

229 MAÇTA 50 GOL ATTI

Bu sezon Amed Sportif Faaliyetler’de 31 resmi maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu, 6 gol atarken, 7 sarı kart gördü.

Deneyimli futbolcu, profesyonel oyunculuk kariyerinde Süper Lig’de 38 maça çıkarken, 2 gol attı. 1.Lig’de 23 karşılaşmada fileleri 3 kez havalandıran Halil İbrahim Sönmez, 2.Lig’de 6 karşılaşmada 23, 3.Lig’de 81 maçta 18, Türkiye Kupası’nda ise 21 maçta 4 gol attı.

ÇORUM’A GOLÜ VAR

Bu sezon Amed Sportif Faaliyetler formasıyla Çorum FK’ya karşı iki maçta da ilk 11’de yer alan Halil İbrahim Sönmez, Çorum’da 2-2 biten maçta 88.dakikada skora denge getiren golü attı.

(Spor Servisi)

