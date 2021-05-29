Bölgesel Voleybol Liglerine Çorum’dan 3 takım katılıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan alınan bilgilere göre, Bölgesel Lige Çorum’dan kadınlarda Sungurlu Belediyespor, erkeklerde ise Çorum Belediye ile Sungurlu Eğitim Gençlikspor katılacak.

Liglerde, gruplar ve maçların oynanacağı grup merkezleri henüz belli olmazken, grup maçları 10-13 Haziran tarihlerinde, tek devreli lig statüsüne göre oynanacak. Gruplarını birinci bitiren takımlar final grubuna yükselecek.

Final grubu maçları ise 20-23 Haziran tarihlerinde oynanacak ve 2.Lig’e yükselecek takımlar belli olacak.

(Spor Servisi)

