“Bölgesel Amatör Lig’i Şubat ayının sonunda başlatacağız”

20 OCAK’A KADAR STATÜYÜ AÇIKLAYACAĞIZ

Kayseri’de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının spor programına konuk olan Musa Soykarcı’nın amatör liglerle ilgili açıklamaları şöyle: “Amatör kurul olarak 2 ay kadar önce toplandık ve bir takvim belirledik. Takvime göre, bu ay içerisinde kitapçığı yayınlayıp transferi başlatacağız. Şubat ayı sonunda ise Bölgesel Amatör Lig’i başlatacağız. Süper Lig, 1., 2.ve 3.Lig nasıl bir program dahilinde başladıysa, bizim de liglerimizle ilgili programımız devam etmekte.

ELİMİZDE 6 FARKLI ÇALIŞMA VAR

Önümüzdeki hafta İcra Kurulu olarak toplanıp ligi nasıl oynatacağımız ile ilgili statüyü belirleyip futbol kamuoyuna duyuracağız.

Ligin oynanması için her türlü çalışmayı yaptık. Ligin oynanması için elimizde 6 farklı çalışma var. Örneğin; Kayseri’yi bir bölge sayıp, 7’li, 8’li gruplar halinde çift devreli mi olur, tek devreli mi olur bu belli değil. Finallere gidecek bir turnuva da olabilir.

SÜPER AMATÖR LİGİ DE OYNATMAK İSTİYORUZ

Vazgeçmek, beyaz sayfa açmak işin en kolay tarafıdır. Biz. Bölgesel Amatör Lig ve bu liglere entegre olan Süper Amatör Ligleri oynatmak istiyoruz. Bunun için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Ama, şu da bilinmeli ki, her şeyden önce sağlık gelir. Aşıyla birlikte ülkemizin, insanlığın bir an önce rahatlayıp normal hayata dönebileceğimize inanıyorum. Bu yüzden, Bölgesel Amatör Lig ile Süper Amatör Ligi kesinlikle oynatmak istiyoruz.

LİSANSLAR GEÇERLİ OLACAK

Amatör kurul olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun da onayladığı müthiş bir karar aldık. Kulüplerimizin mağdur olmaması için önümüzdeki günlerde biz bu ligi oynatamazsak ya da lig yarım kalır veya tescil olmazsa, 2020-21 sezonunda çıkan lisanslar geçerli olmaya devam edecek. Hiçbir futbolcu ben bir dahaki sezona kadar başka yere gittim diyemeyecek. Bu da, kulüplerimizi koruma adına tarihi bir karar.”

(Spor Servisi)