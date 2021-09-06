İç sahada 1-1 biten Diyarbekirspor maçından sonra bir açıklama yapan Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ancak biraz zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yolun henüz çok başında olduklarına dikkat çeken Ahmet Yıldırım, çok çalışıp sezon sonunda şampiyonluk kupasını Çorum’a getireceklerini ifade etti. Şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını dile getiren Ahmet Yıldırım’ın açıklamaları şöyle: “İçeride oynadığımız Diyarbekir maçı ile birlikte lige başladık.

Gönül isterdi ki, 1-0 öne geçtiğimiz karşılaşmadan galip ayrılalım ama rakibimiz de bu lige iyi bir giriş yapmak isteyen, 1.Lig’de ki Tuzlaspor’un ikinci bir takımı durumunda.

Genel olarak bu ligin iyi oyuncularından kurulu bir takım ile karşılaştık. Biz de yeni kurulmuş bir takımız. Teknik heyet olarak göreve yeni geldik. Buna rağmen maçın gidişatı inanılmaz iyiydi. Pozisyon bulduk. Devamın da gol de attık. Golden sonra 2-3 gol daha bulabilirdik. Beni üzen, 60 ile 70.dakikalar arası bir kapanma oldu. Tabii ki, yeni bir takım olduğumuzdan dolayı, önde olduğumuz zamanda geri çekilmeyi topa sahip olarak atlatmamız gerekiyor.

Herkes şunu bilmeli ki, çok iyi bir takımımız var. Çok iyi bir aile ortamımız var. Başarı sezon sonunda taçlandırılıyor. Sadece biraz sabır istiyorum. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bu sadece bizim düşüncemiz değil, rakip takımın oyuncularının da düşüncesi bu yönde.

Hedeften şaşmış değiliz. İlk maçımızı tabii ki kazanmak isterdik. Ancak berabere bitti. Yolun henüz başındayız. Sonu güzel olsun diye ümit ediyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıp Çorum şehrine şampiyonluk kupasını getireceğiz”

(Hüseyin AŞKIN)

