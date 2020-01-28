“Bir maçtan fazlasını kazandık”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahri Kaya, deplasmanda 1-0 kazandıkları Gümüşhanespor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, skorun daha da farklı olması gerektiğini ifade ederken, “Bizim için altın değerinde bir galibiyet oldu. Sadece bir maç değil, çok şey kazandığımız bir maç oldu. Bu maçta, takım içerisindeki rekabeti artıracak bir planımız vardı. Oyuncularımız, ne kadar değerli olduklarını ispat ettiler. Zaman zaman bu tür değişiklikler olacak” dedi.

Şubat ayında çok kritik 5 maç oynayacaklarını ve bu maçlarda alacakları sonuçların ligdeki kaderlerini belirleyeceğini de belirten deneyimli teknik adam, “Umutlarımızı kaybetmeden, hayallerimizi asla unutmadan, geri dönüşümüzü daha coşkulu hale getirip kazanarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Teknik patron Bahri Kaya’nın açıklamaları şöyle:

ALTIN DEĞERİNDE BİR GALİBİYET

Gümüşhane maçı öncesi çok sıkıntılı bir süreç yaşadığımızı herkes biliyor zaten. Bu anlamda olmazsa olmaz diye hazırlandığımız bir maçtı Gümüşhanespor deplasmanı. Bu maçta alacağımız 3 puanın altın değerinde olduğunun bilincindeydik. Oyun içerisinde daha 1.dakikadan itibaren çok isteyen, çok arzulayan ve taktiğin dışında adeta savaşan bir oyun ortaya koyduk. Bunu da erken gelen golle taçlandırdık. Daha sonra karambolden yediğimiz bir golle skor 1-1 oldu. 6-7 dakika sonra yediğimiz gole tekrar cevap vererek yeniden öne geçmeyi başardık. Devamında 3.golü bulmamız oyun içinde rahatlamamıza sebep oldu.

SKOR DAHA DA FARKLI OLABİLİRDİ

Ama kimse zannetmesin ki skorun 4’de kalması bizim açımızdan muhteşem bir sonuçtu. Daha fazlasını yapmamız gereken bir karşılaşma oldu. Rakip zor durumda olmasına rağmen, biz daha çok isteyen taraftık, bu nedenle daha fazlasını yapabilirdik. Ama yaşadığımız olumsuz başlangıçtan sonra çok üstüne koyan bir galibiyet oldu.

BİRÇOK ŞEY KAZANDIK

Oyuncular arasında ilk defa oynayan, ilk defa lig maçına çıkan bazı tercihlerimiz oldu. Kötü değil ama puansız başladığımız ikinci yarı maçlarının ardından oyuncu rekabetini arttırabilecek tercihler yaptık. Oynayan oyuncularımıza, az oynayan oyuncularımız ne kadar değerli olduklarını ispat etmiş oldular. Hepsinden çok memnunum. Rekabeti arttırabilecek bir oyun oynayıp çok iyi bir sonuç aldılar. Futbol takımlarında zaman zaman olması gereken değişiklikti. Biz de bunu tam zamanında uygulamaya geçirdik.

Daha önce formayı garanti gören oyuncularıma da bir uyarı oldu bu değişiklikler. Sonuç itibariyle içerideki rekabeti arttırdık hem de genç oyuncuları takıma kazandırmış olduk. Sahada 23 yaş ortalaması bir oyuncu grubu vardı bu bizim açımızdan memnun edici bir durum. Sadece bir maç kazanmadık. Çok şey kazandık.

ŞUBAT AYINDA OYNAYACAĞIMIZ MAÇLAR BİZİM KADERİMİZİ BELİRLEYECEK

Şimdi bu maçı unutup önümüzdeki Sancaktepe maçında odaklanmalıyız. Bu kritik maçı da kazanmak için neler yapabiliriz haftanın ilk antrenmanından itibaren planlayacağız. Çorum Futbol Kulübü’nün Şubat ayını iyi değerlendirmesi gerekiyor. Buradan tüm camiaya sesleniyorum. Şubat ayı inanın bu ligdeki geleceğimizi değiştirecek bir aydır. Sezon başı planlarımızdan vazgeçmediğimizi göstereceğimiz bir aydır. 20 günde 5 tane maç oynayacağız. 3 iç saha, 2 tane deplasman maçımız var. Bu maçların değeri o kadar büyük ki, bizim bu sene neler yapabileceğimizi göstereceğimiz bir değere sahip. Bunu yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncu arkadaşlarımızla planlayacağız. Bu zorlu periyottan en iyi şekilde çıkacağımıza inancım tam.

MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ

Tabi biz maç maç gideceğiz. Galip döndüğümüz deplasman sonrası seyircili oynayacağımız bir maçta Sancaktepe’ye karşı avantajlı olduğumuzu düşündüğüm bir müsabaka öncesi çok değerli bir hafta içi geçireceğiz. Oyuncularım çoğu maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attılar. Bundan sonrada o performansı koyacaklarına inanıyorum.

Umutlarımızı kaybetmeden, hayallerimizi asla unutmadan, geri dönüşümüzü daha coşkulu hale getirip kazanarak yolumuza devam edeceğiz.”