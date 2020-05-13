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Bir lig daha tescil edildi

Koronavirüs salgını nedeniyle voleybol ve basketbol liglerinin ardından hentbol ligleri de mevcut haliyle tescil edildi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 23:53
Bir lig daha tescil edildi

Türkiye’de 19 Mart 2020 tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle voleybol, basketbol, hentbol ve futbol liglerine erteleme kararı gelmişti. Erteleme kararının üzerinden 2 aya yakın süre geçmesine rağmen salgın insanlar üzerinde hala bir tehdit oluşturmaya devam etti. Bu gelişme üzerine ilk olarak voleybol ve basketbol federasyonları ligleri mevcut haliyle tescil etme kararı alırken, son olarak Türkiye Hentbol Federasyonu da ligleri tescil ettiğini sporseverlere duyurdu.

Konu hakkında Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “ Tüm hentbol ligleri normal sezon sıralamasına göre tescil edilmiştir. Hiçbir ligimizde ve Türkiye Kupası’nda şampiyon ilan edilmeyecektir. Sezon öncesi ilan edilen statülerde yer alan ligden düşme uygulanmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

(Spor Servisi)

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