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Bilal Kısa’dan “Evde kal Türkiye” mesajı

Çorumlu milli futbolcu Bilal Kısa, koronavirüs salgınına karşı başlatılan “Evde kal Türkiye” çağrısına destek verdi.

Bilal Kısa’dan “Evde kal Türkiye” mesajı

Çorumlu milli futbolcu Bilal Kısa, koronavirüs salgınına karşı başlatılan “Evde kal Türkiye” çağrısına destek verdi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 19:39
Bilal Kısa’dan “Evde kal Türkiye” mesajı

Bir süredir sosyal medyadan uzak duran Bilal Kısa, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesi üzerine bireysel antrenmanlarını evinde sürdürürken, bu süre içerisinde sosyal medya hesaplarını da yeniden aktif hale getirdi. Deneyimli futbolcu, sosyal medya hesaplarını aktif hale getirdikten sonra yaptığı açıklamada, “Uzun zaman oldu, şifreyi unuttuk, tekrar buradayız. Lütfen evde kal Türkiye’m” paylaşımını yaptı.

1.Lig takımlarından Boluspor’un formasını giyen Bilal Kısa, bu sezon 18 karşılaşmada görev yaptı. 37 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol atarken, 4 sarı kart görüp bir kez cezalı duruma düştü.

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