“Beşte beş yaparsak Play-Off’a kalırız” 

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 33.hafta maçında deplasmanda Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup olan Çorum FK’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Çorum FK Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısı ile Şanlıurfaspor karşısında alınan mağlubiyeti değerlendiren deneyimli teknik adam, bu sezonun en kötü maçlarından birini oynadıklarını ve bu kötü oyunun tek sorumlusunun da kendisi olduğunu vurguladı.

Çok fazla değerlendirmesi yapılacak bir maç olmadığının da altını çizen Taşdemir, “Özellikle son haftalarda yakaladığımız dirençli oyun, kavgacı oyun isteme şeklini sahaya hiçbir zaman yansıtamadığımız bir maç oldu. 11 futbolcumuzun tamamen kötü olduğu ender maçlardan bir tanesini yaşadık. Daha önce bunu içerideki Kocaelispor maçında yaşamıştık. Bu mağlubiyet Kocaelispor maçından da daha ağır oldu.

Play-Off potası avuçlarımızın içerisindeyken, maalesef ilk etabını değerlendiremedik. Sonuçta kötü bir maç oynadık. Bu takımın hocası olarak bu kötü oyun tamamen bana aittir. Nasıl ki iyi oynarken övgü alıyorsak, kötü oyun oynadığımız zaman da eleştirilerin bize gelmesi normaldir. Bu takımı bu maçta maalesef yüreğini ortaya koyamadı, bunun da sorumluluğunu tamamen üstleniyorum” dedi.

5’DE 5 YAPARSAK PLAY-OFF’A KALIRIZ

Oynanan kötü oyunun sebebiyle alakalı sorulan soru üzerine, kötü oyun için bir sürü neden söyleyebileceğini ifade eden İsmet Taşdemir, “11 oyuncu üzerinden bakıldığı zaman 7-8 oyuncumuz çok kötü bir oyun çıkardı. Dolayısı ile bu oyuncularımız kötü oynayınca maalesef kazanma şansınız da olmuyor. Bize yakışmayan bir oyun ortaya koyduk ve kaybettik. İşimizi biraz daha zora soktuk.

Daha önce de söylediğim gibi, zoru seviyoruz ve bu zoru başarmak içinde elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız.

Sıkıntılı bir sürece girdik. 5’de 5 yaptığımız zaman kesinlikle Play-Off’a kalacağımızı düşünüyorum. Ancak, bir gerçek var. Bu son maçta oynadığımız oyunun yarısını dahi düzeltsek bizim için yeterli değil. Nasıl ki daha önceki maçlarda yüreğimizi ortaya koyup, canla başla oynadık. Bizim o görüntüyü her maç sahaya yansıtmamız lazım.

Kimseye ümit aşılamak için söylemiyorum. Kendi içimden gelenleri söylüyorum. 5’de 5 yapacak potansiyelimiz var, bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bu, son maçtaki performans ile umarım bir daha karşılaşmayız.

HER HAFTA EKSİĞİMİZ OLUYOR

Takımımızda hemen hemen her futbolcunun sınırda olması nedeniyle her hafta cezalı oyuncu veriyoruz. Geçen hafta Ertuğrul ile Mikail, bu hafta da Umut ve Mehmet Sedef yok. Sakatlık noktasında da Nafican’ın sakatlığı devam ediyor. Bunun dışında bir eksiğimiz yok.

PLAY-OFF İÇİN 64 PUAN YETERLİ

Play-Off yarışı ve küme düşmeme yarışı son 5 hafta kala iyice kızıştı. Bizim 5’de 5 yaptığımızı sayarsak 64 puanın Play-Off için yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii ki, rakiplerimizin de maçları var. Bazen hiç hesapta olmayan puan kayıpları olabiliyor. Örneğin, bu hafta Amedspor’un içeride Niğde’ye yenilmesi gibi. Bu gibi kayıplardan ziyade her rakibimizin iyi sonuçlar almasını göz önünde bulundurduğumuz zaman 64 puanın yeterli olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

UŞAK MAÇI TAMAM YA DA DEVAM MAÇI OLACAK

Perşembe günü oynanacak olan Uşakspor maçı hakkında da açıklamalar yapan deneyimli teknik adam, “İki takımında ya tamam, ya devam diyeceği bir maç. Hangi takım puan kaybederse play-off yarışına veda edecektir. Büyük bir ihtimal de öyle olacaktır. Bizim de fazla mazeretimiz kalmadı. Ne benim, ne oyuncu grubumuzun. Her şey bu maça bağlı. Ya umutlarımızı son düdüğe kadar devam ettireceğiz. Ya da tüketeceğiz” dedi.

(Rıfat KARA)