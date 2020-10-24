Beş sezon sonra 7 puan
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 5 maçta aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu 7 puan toplarken, ilk 5 haftalar itibariyle 2015-16 sezonundaki tabloyu çizdi.
Profesyonel futbol liglerindeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, ilk 5 haftalar itibariyle 5 sezon önceki performansını tekrarladı.
Bu sezon Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, ilk 5 maçında sırasıyla evinde Manisa FK’ya 3-1, deplasmanda Kocaelispor’a 3-0 yenilirken, sahasında Afjet Afyonspor’la berabere kaldı. Son iki maçını kazanan kırmızı-siyahlılar, deplasmanda İnegölspor’u 3-2, evinde ise Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 4-0 mağlup ettiler.
İlk 5 maç sonunda 7 puan toplayan Çorum Futbol Kulübü, sezonlara göre ilk 5 haftalık performanslarda 2015-16 sezonundaki tabloyu çizdi. Daha önce ilk 5 haftalarda iki kez 7 puan toplayan Çorum Futbol Kulübü, en son 2015-16 sezonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
EN AZ PUANI 2012-13’TE TOPLADI
Çorum Futbol Kulübü, ilk 5 haftalar itibariyle en az puanı 3.Lig’deki ilk sezonu olan 2012-13’te topladı. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü 4 puan toplayabildi.
Kırmızı-siyahlılar 2013-14 sezonunda 7, 2014-15 sezonunda 8, 2015-16 sezonunda da yine 7 puana ulaştılar.
EN İYİ TABLO 2016-17’DE
Çorum Futbol Kulübü, periyodun en çok puanını 2016-17 sezonunda topladı. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alıp 10 puan toplayan Çorum Futbol Kulübü, sonraki sezonlarda hiç 10 puana ulaşamadı.
Kırmızı-siyahlılar, 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında ise 9’ar puan topladılar.
EN GOLCÜ OLDUĞU İKİNCİ SEZON
Çorum Futbol Kulübü, ilk 5 haftalarda aldığı sonuçlara göre, en çok gol attığı ikinci sezonu, kalesinde ise en çok golü gördüğü sezonu yaşıyor. Bu sezon 9 gol atıp 9 gol yiyen Çorum Futbol Kulübü, en çok golü 2017-18 sezonunda attı. Rakip fileleri 10 kez havalandıran Çorum FK, en az golü 2012-13 sezonunda (2) atarken, 2014-15, 2016-17, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında ise sadece 4’er gol yedi.
ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ’NÜN SEZONLARA GÖRE ‘İLK 5’ MAÇLARI
2012-13
Altınordu (D) 0-2
Darıca G.Birliği 2-1
Erzurum BŞB (D) 0-2
Maltepespor 0-0
Gümüşhane (D) 0-1
2013-14
Orhangazispor (D) 1-2
Sancaktepe 1-0
Hacettepespor (D) 0-0
Balçova Bld. 4-1
Batman Petrol (D) 1-2
2014-15
Kızılcabölük (D) 2-3
T.Akçaabat 1-0
Zonguldak K. (D) 0-0
Tire 1922 Spor 1-1
Kırıkhanspor (D) 1-0
2015-16
Dersimspor 1-2
Manavgatspor (D) 1-2
Tavşanlı Linyit 1-0
Dardanelspor (D) 2-2
Sandıklıspor 5-1
2016-17
Beylerbeyi 3-1
24 Erzincan (D) 0-1
Gölcükspor 2-1
Tekirdağspor (D) 2-0
Ankara Demir 1-1
2017-18
Tepecikspor (D) 2-0
A.Adliyespor 2-2
Sultanbeyli Bld. (D) 2-2
U.Uşakspor 1-1
Tekirdağspor (D) 3-1
2018-19
Muğlaspor 2-1
1461 Trabzon (D) 0-1
Fatsa Bld. 1-0
Gölcükspor (D) 0-1
Turgutluspor 2-1
2019-20
1922 Konya 1-0
İnegölspor (D) 2-1
Gümüşhanespor 0-1
Sancaktepe (D) 1-0
Pendikspor 0-2
2020-21
Manisa FK 1-3
Kocaeli (D) 0-3
Afyonspor 1-1
İnegölspor (D) 3-2
Niğde 4-0
(Spor Servisi)
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:15