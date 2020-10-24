Beş sezon sonra 7 puan

Profesyonel futbol liglerindeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, ilk 5 haftalar itibariyle 5 sezon önceki performansını tekrarladı.

Bu sezon Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, ilk 5 maçında sırasıyla evinde Manisa FK’ya 3-1, deplasmanda Kocaelispor’a 3-0 yenilirken, sahasında Afjet Afyonspor’la berabere kaldı. Son iki maçını kazanan kırmızı-siyahlılar, deplasmanda İnegölspor’u 3-2, evinde ise Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 4-0 mağlup ettiler.

İlk 5 maç sonunda 7 puan toplayan Çorum Futbol Kulübü, sezonlara göre ilk 5 haftalık performanslarda 2015-16 sezonundaki tabloyu çizdi. Daha önce ilk 5 haftalarda iki kez 7 puan toplayan Çorum Futbol Kulübü, en son 2015-16 sezonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

EN AZ PUANI 2012-13’TE TOPLADI

Çorum Futbol Kulübü, ilk 5 haftalar itibariyle en az puanı 3.Lig’deki ilk sezonu olan 2012-13’te topladı. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü 4 puan toplayabildi.

Kırmızı-siyahlılar 2013-14 sezonunda 7, 2014-15 sezonunda 8, 2015-16 sezonunda da yine 7 puana ulaştılar.

EN İYİ TABLO 2016-17’DE

Çorum Futbol Kulübü, periyodun en çok puanını 2016-17 sezonunda topladı. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alıp 10 puan toplayan Çorum Futbol Kulübü, sonraki sezonlarda hiç 10 puana ulaşamadı.

Kırmızı-siyahlılar, 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında ise 9’ar puan topladılar.

EN GOLCÜ OLDUĞU İKİNCİ SEZON

Çorum Futbol Kulübü, ilk 5 haftalarda aldığı sonuçlara göre, en çok gol attığı ikinci sezonu, kalesinde ise en çok golü gördüğü sezonu yaşıyor. Bu sezon 9 gol atıp 9 gol yiyen Çorum Futbol Kulübü, en çok golü 2017-18 sezonunda attı. Rakip fileleri 10 kez havalandıran Çorum FK, en az golü 2012-13 sezonunda (2) atarken, 2014-15, 2016-17, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında ise sadece 4’er gol yedi.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ’NÜN SEZONLARA GÖRE ‘İLK 5’ MAÇLARI

2012-13

Altınordu (D) 0-2

Darıca G.Birliği 2-1

Erzurum BŞB (D) 0-2

Maltepespor 0-0

Gümüşhane (D) 0-1

2013-14

Orhangazispor (D) 1-2

Sancaktepe 1-0

Hacettepespor (D) 0-0

Balçova Bld. 4-1

Batman Petrol (D) 1-2

2014-15

Kızılcabölük (D) 2-3

T.Akçaabat 1-0

Zonguldak K. (D) 0-0

Tire 1922 Spor 1-1

Kırıkhanspor (D) 1-0

2015-16

Dersimspor 1-2

Manavgatspor (D) 1-2

Tavşanlı Linyit 1-0

Dardanelspor (D) 2-2

Sandıklıspor 5-1

2016-17

Beylerbeyi 3-1

24 Erzincan (D) 0-1

Gölcükspor 2-1

Tekirdağspor (D) 2-0

Ankara Demir 1-1

2017-18

Tepecikspor (D) 2-0

A.Adliyespor 2-2

Sultanbeyli Bld. (D) 2-2

U.Uşakspor 1-1

Tekirdağspor (D) 3-1

2018-19

Muğlaspor 2-1

1461 Trabzon (D) 0-1

Fatsa Bld. 1-0

Gölcükspor (D) 0-1

Turgutluspor 2-1

2019-20

1922 Konya 1-0

İnegölspor (D) 2-1

Gümüşhanespor 0-1

Sancaktepe (D) 1-0

Pendikspor 0-2

2020-21

Manisa FK 1-3

Kocaeli (D) 0-3

Afyonspor 1-1

İnegölspor (D) 3-2

Niğde 4-0

(Spor Servisi)