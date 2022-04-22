Berkan Çetin, Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek

Berkan Çetin, kırmızı-siyahlı ekibin, bu sezonun 21.haftasında, sahasında Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’a 2-1 yenildiği maçı yönetirken, vasat bir performans sergilemişti.

23 yaşında olan Berkan Çetin, hakemlik kariyerinde, 2.ligde 8, 3.ligde 9, Bölgesel Amatör Lig’de 10, Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere klasmanda 30 maça çıktı. Bu maçlarda, ev sahibi takımlar 14, deplasman takımları 10 galibiyet alırken, 6 maç da berabere bitti.

Çetin, en son, geçtiğimiz hafta, 2.Lig Kırmızı Grupta, Pendikspor-Şanlıurfaspor maçını yönetti.

(Hüseyin AŞKIN)

