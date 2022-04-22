Berkan Çetin, Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek
Çorum FK’nın, pazar günü Niğde Anadolu FK ile oynayacağı maçta düdük çalacak olan Isparta bölgesi hakemi Berkan Çetin, kariyerinde ikinci kez bir Çorum FK maçı yönetecek.
Spor 22.04.2022, 18:50
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Berkan Çetin, kırmızı-siyahlı ekibin, bu sezonun 21.haftasında, sahasında Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’a 2-1 yenildiği maçı yönetirken, vasat bir performans sergilemişti.
23 yaşında olan Berkan Çetin, hakemlik kariyerinde, 2.ligde 8, 3.ligde 9, Bölgesel Amatör Lig’de 10, Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere klasmanda 30 maça çıktı. Bu maçlarda, ev sahibi takımlar 14, deplasman takımları 10 galibiyet alırken, 6 maç da berabere bitti.
Çetin, en son, geçtiğimiz hafta, 2.Lig Kırmızı Grupta, Pendikspor-Şanlıurfaspor maçını yönetti.
(Hüseyin AŞKIN)
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