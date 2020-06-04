Son Dakika

Belediyenin spor tesisleri yeniden açılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Çorum Belediyesi spor tesisleri 4 Haziran Perşembe gününden itibaren yeni prensiplerle açılıyor. Pandemi sürecinde 80 günden beri kapalı olan spor tesisleri zaman çizelgesi ve salon kullanım ilkelerinde değişiklikler yapılarak üyelerin kullanımına hazır hale getirildi. 

Spor 04.06.2020, 01:39
4
Belediyenin spor tesisleri yeniden açılıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada mevcut üyelerle faaliyetlerine başlayacak olan spor tesislerine yeni kayıtların ise 25 Haziran’da başlayacağını vurguladı. Candan, salonlarda çalışmaların bireysel yapılacağını, grup derslerinin ise yapılmayacağının altını çizdi. 


Bayan Fitness Seansları
1. Seans  09:00-10:00
2. Seans  10:30-11:30
3. Seans  12:30-13:30
4. Seans  14:00-15:00

Erkek Fitness Seansları
1. Seans  17:00-18:00
2. Seans  18:30-19:30
3. Seans  20:00-21:00

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 04 Haziran 2020
İmsak 03:09
Güneş 05:04
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:13
Yatsı 21:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@