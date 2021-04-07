Belediye Stadyumu Çimentospora tahsis etti

Çorum’un Bölgesel Amatör Ligi temsilcilerinden Çimentospor teknik heyeti Çorum Belediyesini ziyaret etti.

Çimentospor teknik direktörü Hüseyin Ulusoy ile antrenörler Menderes Özarslan ve Yasin Aksoy Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Lemzi Çöplü’yü ziyaret etti. Çorum Belediyesi’nin bugüne kadar verdiği destekler için teşekkür eden teknik heyet, eski stadyum yerine yapılacak millet bahçesi projesi hayata geçene kadar BAL müsabakalarını Dr. Turhan Kılıççıoğlu stadyumunda gerçekleştirmek ve antrenmanlara devam etmek istediklerini kaydetti. Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Lemzi Çöplü, bugüne kadar olduğu gibi spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

