Belediye ile Türkiye Güreş Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı

Çorum’da başlayan U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası ile ilgili olarak Çorum Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çorum Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen şampiyonanın protokolünü Çorum Belediyesi adına Başkan Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Güreş Federasyonu adına da Başkan Şeref Eroğlu imzaladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makamında düzenlenen imza töreninde, Spordan Sorumlu Belediye Başkanı İsmail Yağbat ile Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak da hazır bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu yaptığı açıklamada, “Bizim amacımız tüm illerimizde yeni şampiyonların yetişmesini sağlamak. İşte bu şampiyonanın burada yapılıyor olması, buradan yeni şampiyonların yetişmesine de vesile olacaktır. Bizleri burada ağırlayan Çorum Belediye Bakanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’a ve bu şampiyonanın Çorum'da düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. U23 Serbest Güreş Şampiyonası’nın ülkemize, Çorum'a ve Türk güreşimize, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, “Çorum’da çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Çorum, pek çok spora ve başarılı sporcuya ev sahipliği yapan, ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Ülkemizin en başarılı spor dalı olan ata sporumuz güreş müsabakalarının şehrimizde yapılması bizleri çok mutlu ediyor. Türk Güreşi Şeref Eroğlu ile daha büyük bir ivme kazanacaktır. Bizlerde her zaman Türkiye Güreş Federasyonunun yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

