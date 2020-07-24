Belediye Başkanı Sülük’ten güreşçilere eşofman takımı
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren güreş takımına eşofman takımı desteğinde bulundu.
Spor 24.07.2020, 19:56
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Antrenör Adem Uysal nezaretindeki güreş takımı ile ilçedeki Şehit Mikail Kaya Sahası’nda bir araya gelen Belediye Başkanı Sülük, sporculara eşofman takımlarını bizzat kendisi dağıttı.
Güreş çalışmaları ile ilgili antrenör Adem Uysal’dan bilgi alan Ali Sülük, güreşçilere de başarı dileklerinde bulundu.
(Spor Servisi)
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