Belediye Başkanı Sülük’ten güreşçilere eşofman takımı

Antrenör Adem Uysal nezaretindeki güreş takımı ile ilçedeki Şehit Mikail Kaya Sahası’nda bir araya gelen Belediye Başkanı Sülük, sporculara eşofman takımlarını bizzat kendisi dağıttı.

Güreş çalışmaları ile ilgili antrenör Adem Uysal’dan bilgi alan Ali Sülük, güreşçilere de başarı dileklerinde bulundu.

(Spor Servisi)