Son Dakika

Belediye Başkanı Sülük’ten güreşçilere eşofman takımı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren güreş takımına eşofman takımı desteğinde bulundu.

Spor 24.07.2020, 19:56
15
Belediye Başkanı Sülük’ten güreşçilere eşofman takımı

Antrenör Adem Uysal nezaretindeki güreş takımı ile ilçedeki Şehit Mikail Kaya Sahası’nda bir araya gelen Belediye Başkanı Sülük, sporculara eşofman takımlarını bizzat kendisi dağıttı.

Güreş çalışmaları ile ilgili antrenör Adem Uysal’dan bilgi alan Ali Sülük, güreşçilere de başarı dileklerinde bulundu.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
21°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 24 Temmuz 2020
İmsak 03:36
Güneş 05:23
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:10
Yatsı 21:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@