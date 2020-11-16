Bekir Sarıkaya sezonu kapattı

TVF Erkekler 2.Lig 2.Grup 2.hafta maçında Zonguldak DSİ ile oynanan karşılaşmanın ikinci setinde sakatlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan Bekir Sarıkaya’dan kötü haber geldi. Genç voleybolcunun yapılan kontroller sonunda aşil tendonunda yırtık olduğu bu nedenle sezonu kapattığı öğrenildi. Tedavisine başlanan Bekir Sarıkaya’nın önümüzdeki günlerde Tokat’ta ameliyat olacağı bilgisine ulaşıldı.

(Spor Servisi)