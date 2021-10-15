Bayburt hazırlıkları tamam
Pazar günü deplasmanda Bayburt İl Özel İdare ile karşılaşacak olan Çorum FK dün yaptığı son antrenman ile hazırlıkların Çorum etabını tamamladı.
Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden Seçkin Getbay, Kıvanç Kaya ve Muhammet Fettahoğlu katılmazken, Berkay Can Değirmencioğlu ve Hasan Küççük ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Bayburt maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
BAYBURT YOLCULUĞU BUGÜN
Bayburt İl Özel İdare ile oynanacak kritik maç için Kırmızı-siyahlılar bugün yola çıkacak.
Saat 11.00'de otobüsle Bayburt'a hareket edecek olan Çorum FK, kalacağı otele yerleştikten sonra yarın yapacağı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
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|8
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|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
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|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
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|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
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|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
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|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
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|8
|8
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|8
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|16. Kasımpaşa
|8
|6
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|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1