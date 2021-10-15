Bayburt hazırlıkları tamam

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden Seçkin Getbay, Kıvanç Kaya ve Muhammet Fettahoğlu katılmazken, Berkay Can Değirmencioğlu ve Hasan Küççük ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Bayburt maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

BAYBURT YOLCULUĞU BUGÜN

Bayburt İl Özel İdare ile oynanacak kritik maç için Kırmızı-siyahlılar bugün yola çıkacak.

Saat 11.00'de otobüsle Bayburt'a hareket edecek olan Çorum FK, kalacağı otele yerleştikten sonra yarın yapacağı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

