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Bayat Türkiye’nin gözdesi

Yamaç paraşütü yapan sporcuların son günlerde en uğrak merkezlerinden biri olan Bayat Asma Tepesi Mevkii, Türkiye’nin gözde merkezlerinden oldu.

Bayat Türkiye’nin gözdesi

Yamaç paraşütü yapan sporcuların son günlerde en uğrak merkezlerinden biri olan Bayat Asma Tepesi Mevkii, Türkiye’nin gözde merkezlerinden oldu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:38
Bayat Türkiye’nin gözdesi

Bayat’ın Asma Tepesi Mevkii, yamaç paraşütü alanında hem Türkiye hem de dünyada ön sıralarda yer alacak potansiyele sahip adresler arasında gösteriliyor. Asma Tepesi eteklerindeki, doğa manzarası eşliğindeki elverişli arazisiyle yamaç paraşütüyle ilgilenen uçuş tutkunlarının gözdesi haline geliyor. Bayat ilçesinin Tepebayat Mahallesi'nde bulunan Asma Tepesi, ilçenin uygun iklim koşulları sayesinde yamaç paraşütü yapan sporculara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden Bayat’a gelen sporcular, ilçeyi kuş bakışı gören Asma Tepesi'nden kalkış yaparak, gökyüzüne yükseliyor. Muhteşem doğa manzarası eşliğinde havada süzülen uçuş tutkunları, gökyüzünde kaldıkları süre boyunca keyifli anlar yaşıyor.

hakkında açıklama yapan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Asma Tepesi, yamaç paraşütünde bizim için iyi potansiyeli olan yerlerin başında geliyor. Türkiye'deki en iyi yerlerden biri ve yerel yönetimlerden beklentimiz şu; Asma Tepesi bizim istediğimiz standartlarda daha çok kalkış alanı açılması halinde burası Türkiye’nin gözdesi olur, Türkiye'de sayılı noktalardan bir tanesi haline gelir. Asma Tepesi her hava koşulunda güzel oluyor. Uçuş anlarında kolaylıkla yükselebiliyorsunuz. Yarışmalar için uygun bir tepe. Burada her yıl çeşitli yarışmaların düzenlenmesini umut ediyoruz. Yamaç paraşütü yapan herkes rahatlıkla gelip uçabilir" diye konuştu.

(Ömür SOYTEMİZ)

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