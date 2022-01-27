Batuhan idmanda!

Son günlerde adı transfer dedikodusuna karışan ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler ile anlaştığı iddia edilen Batuhan Er antrenmanda yer aldı.

Çorum FK’nın başarılı futbolcusu Batuhan Er takımı Çorum FK ile idmanlara çıkmaya devam ediyor. Önceki gün akşam 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ile anlaştığına yönelik haberleri çıkan Batuhan Er için Başkan Vekili Serkan Güney henüz resmi bir teklifin yapılmadığını söyledi. Batuhan Er’in Çorum FK’nın sözleşmeli bir futbolcusu olduğuna vurgu yapan Güney, “Batuhan’ı transfer etmek için birçok kulüp yöneticileri ile görüştük. Amed Sportif Faaliyetler de bu görüştüğümüz kulüplerden biri. Ancak hiçbir kulüpten resmi teklif gelmedi. Sadece görüşmeden ibaret bir süreç oldu. Batuhan, Çorum FK’da oynamaktan gayet memnun. Ama kulübe para kazandırmak istiyor. İyi bir teklif gelirse Batuhan aramızdan ayrılabilir. Ancak söylediğim gibi sadece görüşmeden ibaret bir süreç izliyoruz. Resmi teklif ile kapımızı çalan hiçbir kulüp olmadı” dedi.

(Rıfat KARA)

