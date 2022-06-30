Batuhan Er’le yollar ayrıldı
Çorum FK, deneyimli golcüsü Batuhan Er’le yollarını ayırdı. Golcü oyuncunun 3.Lig ekibi 52 Orduspor FK ile büyük oranda anlaştığı belirtildi.
Spor 30.06.2022, 19:03
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Edinilen bilgilere göre, Batuhan Er ve 52 Ordusporlu yöneticiler, yeni sezon için prensip anlaşmasına vardı. Vatani görevini yapmakta olan Batuhan’ın, önümüzdeki hafta teskere alacağı belirtilirken, imzaların da teskereden sonra atılacağı bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan, Çorum FK’dan yapılan açıklamada, Batuhan Er ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Batuhan Er ile bugün (dün) itibariyle yollarımız ayrılmıştır.
Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
(Hüseyin AŞKIN)
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