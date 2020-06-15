Basketbol İhtisas’dan Nadir Solak’a ziyaret

Kurulduğu günden beri Turgut Özal İş Merkezi’nde hizmet veren Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü pandemi sürecinde Şehit Abduıllah Olçok Spor Salonu’na taşındı. Yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak’a spor camiasının önde gelen isimleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiriyor. Solak’ı son olarak Çorum Basketbol İhtisas Spor Okulları antrenörlerinden Yaşar Yılmaz ve Murat Çalışkan ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nadir Solak, Yılmaz ve Çalışkan’a teşekkürlerini ileterek Çorum Basketbol İhtisas ailesine normalleşme sürecinde başarılar diledi.

(Spor Servisi)