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Başkent hazırlıkları tam gaz

Zonguldak’tan 2-1’lik galibiyetle dönen Yeni Çorumspor yarın sahasında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile oynayacağı 7.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başkent hazırlıkları tam gaz

Zonguldak’tan 2-1’lik galibiyetle dönen Yeni Çorumspor yarın sahasında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile oynayacağı 7.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

08 Ekim 2019 Salı 00:53
Başkent hazırlıkları tam gaz

Tesisler 1 No’lu Saha’da yapılan antrenmana İstanbul’da özel çalışma programı uygulayan Berat Ali Genç’in yanı sıra sakatlıklarından dolayı dinlendirilen Ertuğrul Sancaktutan ve Muhammed Çoban katılmadı.

Teknik Direktör Bahri Kaya antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından ısınma ile başlayan antrenman yarı sahada 11’e 11 taktiksel oyunla devam etti. Teknik direktör Bahri Kaya, özellikle yan topları tekrar tekrar kullandırarak futbolculara uyarılarda bulundu. Futbolcuların hayli hırslı ve istekli göründükleri antrenmanı genel koordinatör Oğuzhan Yalçın da izledi.

Yeni Çorumspor bugün yapacağı antrenmanla Başkent Akademi Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

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