Başkan Sülük, Fenerbahçeli yüzücüleri İskilip’e davet etti

Yüzücüleri, konakladıkları Anitta Otel’de ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Sülük, Çorum’da kamp yapmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İskilip’e davet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Örcün Toygun İşcan, Ali Sülük’e teşekkür etti. Yüzücüler, günün anısına Belediye Başkanı Ali Sülük’e Fenerbahçe forması ve plaketi hediye ederken, İskilip’e geleceklerini söylediler.

Fenerbahçeli yüzücüler, Ali Sülük’ün daveti üzerine, İskilip’i gezdiler.

Antrenör Örcün Toygun İşcan nezaretinde 6 kız, 8 erkek sporcudan oluşan Fenerbahçe’nin yüzme takımları, Anitta Otel’de konaklarken, Olimpik Yüzme Havuzunda sıkı bir antrenman programı uyguluyorlar. Yüzücülerin kampı 2 Şubat’ta sona erecek.

(Hüseyin AŞKIN)

