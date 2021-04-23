Başkan Özcan, “Ne güvenim kaldı, ne de özgüvenim” dedi

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta önceki hafta sahasında Uşakspor karşısında aldığı yenilgi ile play-off şansını büyük ölçüde yitiren Çorum FK, önceki gün Başkent deplasmanında Hacettepespor’la karşılaştı. 10 kişi kalan rakibi ile 1-1 berabere kalan Çorum FK’nın tüm umutları biterken, Başkan Fatih Özcan, kendi sosyal medya hesabından takımıyla ilgili sitem dolu bir paylaşım yaptı.

10 kişi kalan rakip takımın üstüne bir de penaltı kaçırmasına gönderme yapan Başkan Fatih Özcan, “Ne güvenim kaldı, ne de özgüvenim” ifadelerini kullandı.

Başkan Fatih Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bizim adımıza lig geçen hafta bitmiş… Üzerimizde hiçbir baskı ya da stres kalmamış… Rakibin 10 kişi kalmış, üstüne bir de penaltı kaçırmış. Buna rağmen maçı kazanamıyorsun! Tebrikler…

İnanın, ne güvenim kaldı, ne de özgüvenim. Bende her şey bitti…”

Özcan, Uşakspor maçından sonra yaptığı açıklamada, gelecek sezon için göreve devam edip etmeyeceğine sezon bitiminde karar vereceğini belirtmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

