Başkan, ikinci yarılardaki düşüşle ilgili rapor istedi

Edinilen bilgilere göre, Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, 2-0 kazanılan Hacettepespor maçından sonra, ikinci yarılarda takımın neden oyundan düştüğü ile ilgili olarak teknik direktör İsmet Taşdemir’den rapor istedi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, konuyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayıp Başkan Özcan’a sunacak.

(Spor Servisi)