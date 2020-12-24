Başkan, ikinci yarılardaki düşüşle ilgili rapor istedi
Çorum Futbol Kulübü, Çarşamba günü 16.hafta maçında konuk ettiği Hacettepespor’u ilk yarıda Umut Kaya ve Sinan Kurumuş’un attığı gollerle 2-0 yenerken, yine ikinci yarıda oyundan düşüp kalesinde tehlikeler yaşadı. Haftalardır ikinci yarılarda oyundan düşen Çorum FK’nın bu durumu, Başkan Fatih Özcan’ı da rahatsız etti.
Spor 24.12.2020, 19:47
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Edinilen bilgilere göre, Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, 2-0 kazanılan Hacettepespor maçından sonra, ikinci yarılarda takımın neden oyundan düştüğü ile ilgili olarak teknik direktör İsmet Taşdemir’den rapor istedi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, konuyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayıp Başkan Özcan’a sunacak.
(Spor Servisi)
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