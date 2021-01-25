Başkan Fatih Özcan, “Son güne kadar bekleyeceğiz”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, piyasadaki rakamların yüksekliğine dikkat çekerken, gerekirse transferin son gününe kadar bekleyeceklerini, hatta sezonu mevcut kadro ile de bitirebileceklerini söyledi.

Çorum Futbol Kulübü, devam eden ara transfer döneminde şu ana kadar Sarıyer’den kaleci Erdi Yokuşlu ve orta saha-kanat oyuncusu Ömer Bozan, Bandırmaspor’dan orta saha oyuncusu Hüseyin Bak ve Pendikspor’dan forvet oyuncusu Oktay Balcı’yı kadrosuna katarken, bir orta saha, bir de kanat oyuncusu transferi için arayışlar devam ediyor.

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak bilgisine başvurduğumuz Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, şu ana kadar kulüp yapısına uyan ve oyun kalitesini artıracak bir oyuncu bulamadıklarını belirtirken, “Beklemeye aldığımız oyuncu bilye yok” ifadesini kullandı.

Transfer piyasasında rakamların yüksekliğine de dikkat çeken Başkan Fatih Özcan, “Planlamalarımız içerisinde bir kenar, bir de orta saha oyuncusu almak var. Ancak, şu an kulüp yapısına uyacak, oyun kalitesini artıracak hiçbir oyuncu yok.

Oyuncular kendi takımlarından çıkamıyorlar. Sol bek için yarım sezonluğuna 700 bin lira isteyen oyuncular var. O nedenle, transferin son gününe kadar bekleyeceğiz. Bu arada, hocamızın içine sinen bir isim olursa, hemen alacağız. Eğer böyle bir isim bulamazsak, bu kadro ile lige devam edeceğiz.

İsimler geliyor, hocamıza sunuyoruz. Ama şu anda beklemeye aldığımız oyuncu bile yok” dedi.

KOCAELİSPOR MAÇI İÇİN HATIRA BİLET BASTIRILIYOR

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, 7 Şubat’ta Kocaelispor’la oynanacak maç öncesinde taraftarlardan gelen “hatıra bilet” talebine olumlu yaklaşım gösterdi. Biletler, bastırılacak.

Çorum FK’lı taraftarlar, Kocaelispor maçı için hatıra bilet bastırılması yönünde sosyal medyada kampanya başlatırken, Başkan Fatih Özcan talebe olumlu yaklaştı. Özcan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hatıra bilet için gerekli talimatı verdiğini belirtirken, “Kıymetli Çorum FK taraftarları; Kocaelispor maçı için ‘hatıra bilet’ talebiniz için öncelikle teşekkür ederim. Konu hakkında gerekli talimatlarımı yönetici arkadaşlarıma iletmiş bulunmaktayım.

Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Serdar Koçak sizlerle iletişime geçecektir” ifadelerini kullandı.

BİLETLER MANİSA MAÇINDAN SONRA SATIŞTA

Başkan Fatih Özcan, konuyla ilgili bir diğer paylaşımında ise, hatıra biletlerin Manisa FK maçından sonra satışa sunulacağını açıkladı. Özcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Çorum FK ailesi; Bildiğiniz üzere, Çarşamba günü deplasmanda çok önemli bir maça çıkacağız.

Manisa FK maçının ardından ‘hatıra bilet’ satışımız Çorum FK Store’den satışa sunulacaktır. Bilet fiyatları ve detayları önümüzdeki günlerde kulübümüz tarafından duyurulacaktır”

(Spor Servisi)

