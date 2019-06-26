Başkan Aşgın, statta inceleme yaptı

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Lemzi Çöplü ile birlikte stadı gezen Başkan Aşgın, devam eden çalışmaları yerinde gördü. “Yeni stadyumumuz şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullanan Belediye Başkanı Aşgın, çalışmalarla ilgili olarak yüklenici firmanın yetkililerinden de bilgi aldı.

Öte yandan, yeni stadın yeni sezona yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor. Sporseverler, Yeni Çorumspor’un yeni sezon maçlarını yeni statta mı yoksa Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda mı oynayacağını merak ederken, Belediye’nin yüklenici firmaya hak edişlerini ödemesi halinde devir işlemlerinin yapılacağı belirtiliyor.