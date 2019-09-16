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Balkan şampiyonu Dündar, bu kez Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Sırbistan’da düzenlenen Bocce Balkan Şampiyonası’nda 2 kategoride Balkan Şampiyonu olmayı başaran Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hasan Dündar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Balkan şampiyonu Dündar, bu kez Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Sırbistan’da düzenlenen Bocce Balkan Şampiyonası’nda 2 kategoride Balkan Şampiyonu olmayı başaran Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hasan Dündar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:28
Balkan şampiyonu Dündar, bu kez Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, Bocce Antrenörü Hakan Çıtak ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden Balkan Şampiyonu Hasan Dündar, başarısını sürdürmek için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

BULGARİSTAN YOLCUSU

Sırbistan’ın Beska şehrinde düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda 3’lü ve 2’li olmak üzere 2 kategoride milli takım forması ile mücadele eden ve şampiyon olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hasan Dündar, kazandığı kupaları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a verdi. 18-23 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan’ın Albena şehrinde yapılacak olan Avrupa Büyükler Bocce Patank şampiyonasında mücadele edecek olan genç sporcu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Sporcunun elde ettiği başarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Balkan Şampiyonasında elde ettiğin başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası’nda da başarılar diliyorum. Oradan da kupayla dönmeni temenni ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

(Rıfat KARA)

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