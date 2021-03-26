BAL’ın fikstürü çekildi.. Perde derbi ile açılıyor

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2020-21 sezonunun grupları ve statüsünden sonra fikstür kura numaraları da çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

9 ayrı bölgede, 52 grupta toplam 266 takımın mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig’in grup fiksür kura çekimleri dün İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Çorum temsilcileri Çimentospor ve Osmancık Belediyespor, Amasyaspor 1968 FK ve bir başka Amasya temsilcisi Merzifonspor’la 7.Bölge 3.Grupta yer alırken, çekilen fikstüre göre ilk hafta Osmancık Belediyespor ile Çimentospor, Merzifonspor’la da Amasyaspor 1968 FK karşılaşacak.

17-18 Nisan’da başlayacak ligde, 4 takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, 5 ve 6 takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak.

Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 5 takımlı 2 ve 6 takımlı 7 grup olmak üzere toplam 9 tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacaklar. 9 bölge birincisi TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.

Çorum temsilcilerinin yer aldığı grupta maçlar 3 devreli lig usulüne göre oynanacak.

BAL 7.BÖLGE 3.GRUP 1.DEVRE FİKSTÜRÜ

1.HAFTA

Osmancık Belediye-Çimentospor

Merzifonspor-Amasyaspor 1968 FK

2.HAFTA

Amasyaspor 1968 FK-Osmancık Belediye

Çimentospor-Merzifonspor

3.HAFTA

Merzifonspor-Osmancık Belediye

Çimentospor-Amasyaspor 1968 FK

