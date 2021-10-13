BAL’da fikstür çekimi yapıldı

Çorum’u yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan Osmancık Belediyespor’un dün fikstürü belli oldu. İstanbul Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 15.30’da gerçekleşen fikstür çekimine covid-19 salgını nedeniyle kulüp temsilcileri katılmadı. 5.Bölge 3.Grup’ta Ankara TKİ, Ankara TSİ, Keçiören Belediye Bağlumspor, Yozgatspor 1959 FK, Sorgun Belediyespor, Çayıralan Esnafspor, Mucur Yabanlıspor ve Yeşil Kamanspor takımları ile mücadele edecek olan Osmancık Belediyespor ilk maçını 31 Ekim tarihinde sahasında Sorgun Belediyespor ile oynayacak. İkinci hafta BAY geçecek olan Çorum temsilcisi 3.hafta maçında ise deplasmanda Ankara temsilcisi Keçiören Bağlumspor ile karşı karşıya gelecek. Daha sonra 4.hafta maçında Mucur Yabanlıspor’u sahasında konuk ederken, 5.haftada Ankara DSİ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 6.hafta maçında Yozgat temsilcisi Çayıralan Esnafaspor’u Osmancık’ta ağırlayacak olan Kırmızı-Beyazlılar, 7.hafta maçında deplasmanda Yozgatspor 1959, 8.hafta içeride Yeşil Kamanspor, ilk yarının son haftasında ise deplasmanda Ankara TKİ ile oynayarak ilk yarıyı tamamlayacak.

(Rıfat KARA)

