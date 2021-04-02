BAL takımları kısıtlamada idman yapabilecek

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek takımların, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde antrenman yapabilecekleri açıklandı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, BAL takımlarının sokağa çıkma yasağından muaf olabilmeleri için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü genelgesi doğrultusunda, ek 2’deki başvuru dilekçesini doldurarak izin alabileceklerini kaydetti.

(Ömür SOYTEMİZ)

