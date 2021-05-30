Bakımsızlıktan tarlaya döndü

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü’ndeki 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde bulunan nizami ölçülerdeki Muhsin Yazıcıoğlu Futbol Sahası, büyük hedeflerle inşa edildi. Sadece üniversitenin değil, Çorum futbolunun gelişimine de büyük katkı sağlayacağı ifade edilerek yapılan ve binlerce lira para harcanan saha, pandemi nedeniyle spor faaliyetlerinin durması üzerine henüz ciddi anlamda bir organizasyona evsahipliği yapamadı. Adeta kaderine terk edilen saha, bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelirken, virane görüntüsü yürek burkuyor.

Üniversite yönetiminin, insanın içini acıtan bir görünümde olan sahanın bakımını yaptırıp yeniden Çorum futboluna kazandırması bekleniyor.

(Spor Servisi)

