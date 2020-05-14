Bahri Kaya raporunu sundu

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Teknik Direktör Bahri Kaya’nın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili listeyi kendisine sunduğunu belirtirken, “Gidecek ve kalacak oyuncular belli. Ancak ligin kalan 6 haftalık periyodunda ortaya konacak performanslara göre listede değişiklikler olabilir” dedi.

Başkan Özcan, gidecek ve kalacak oyuncuların lig bittikten sonra açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, mevcut kadroda yer alan genç futbolculardan birinin kiralık verileceği bilgisine ulaşıldı.

(Spor Servisi)