Aydoğan’a veda yemeği

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü ve aynı zamanda Çorum FK altyapı antrenörlerinden Halil Aydoğan’ın Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tayini çıktı. Uzun yıllardır Çorum futboluna hizmet veren Halil İbrahim Aydoğan için önceki akşam Mimarsinan Gençlik ve Spor Kulübü veda yemeği organize etti. Emek Lokantası’nda gerçekleşen yemeğe Mimarsinan Gençlikspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hacı Ömer Yağlıdere, Teknik Sorumlu Hüseyin Eğer, eski yöneticilerden Yakup Çeltek, antrenörler Alparslan Durmuş, Barış Uzbey, Oğuzhan Arslan, Mücahit Mervan Yediköylü ve takım kaptanı Fatih Serkan Temizkan katıldı. Yemek sonunda Halil İbrahim Aydoğan’a Mimarsinan Gençlikspor Kulübü’ne verdiği hizmetler ve desteklerden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

Kendisi için organize edilen veda yemeğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren antrenör Aydoğan, Çorum’da çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar edindiğini bu yüzden Çorum’dan buruk ayrılacağını ifade etti. Mimarsinan Gençlikspor Kulübü’nün altyapısında gelecek vad eden önemli yetenekler olduğunu da belirten Aydoğan, kulüp yetkililerine düzenlenen yemek organizasyonu için teşekkürlerini iletti.

(Rıfat KARA)

