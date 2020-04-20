Aydın Tuna’dan Çorumspor paylaşmı

En son 2013’te İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Vefaspor’da oynayan ve aktif futbolculuk hayatını noktalayan Aydın Tuna, şimdilerde Beşiktaş’ın altyapısında antrenörlük yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine doğan boşlukta sosyal medyayı yoğun şekilde kullanmaya başlayan Aydın Tuna, bugüne kadar formasını giydiği takımlardaki fotoğraflarını paylaşıyor. Tuna, dün de 2009-2010 sezonunda formasını giydiği Çorumspor’la ilgili paylaşım yaptı.

Aydın Tuna, 2009-2010 yılında Çorumspor etiketiyle iki ilk onbir kadro fotoğrafı, taraftar ve dönemin teknik direktörü Cevdet Uzunköprü’nün fotoğrafını paylaştı. Tuna’nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Aydın Tuna, 2009-2010 sezonunda Çorum Futbol Kulübü’nde 37 resmi maça çıkarken, 10 gol attı, 3 sarı kart gördü.

AYDIN TUNA’NIN DA YER ALDIĞI BİR ÇORUMSPOR ONBİRİ…

AYAKTAKİLER (Soldan sağa): Ömür Ağgün, Emre İncemollaoğlu (Allah rahmet eylesin), Bora Rıza Kalyon, Veysi Durmaz, Cemal Boztepe, Özcan Çatalçam.

OTURANLAR (Soldan sağa): Erkam Reşmen, Ferdi Topçu, Fatih Nazlım, Uğurtan Çepni, Aydın Tuna.