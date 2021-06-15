Ayak tenisine Çorum’dan yoğun katılım

Ayak Tenisi Federasyonu Çorum Temsilcisi Nihat Armutcu’nun yaptığı açıklamaya göre, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halı Sahasında gerçekleştirilen programa, Çorum, Amasya ve Tokat’tan 50 gönüllü katıldı. Çorum’dan, il temsilcisi Nihat Armutcu ile birlikte, Barış Kılıç, Deniz Kılıç, Çetin Koçak, Hüseyin Eğer, Vedat Aşkan, Emrah Arslan, Mustafa Veran, Halil Aydoğan, Gökhan Keskin, Serkan Ölugi, Nurettin Erdem, İsmail Tuygun, Önder Doğan, Bahadır Telli, Fatih Küyük, Turgay Doğan, Fevzi Çıracı, Uğur Altuncu, Yılmaz Eren ve Sefa Uyar katıldı.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Oğuz Özer, il temsilcilerine maç topu hediye ederken, katılımcılara; oyun kuralları kitapçığı, kalem ve anahtarlık gibi federasyon logolu hediyeler verildi.

Federasyon Asbaşkanı Oğuz Özer ve Federasyon eğitimcileri, yaklaşık 2 saat boyunca katılımcılara eğitim verdiler. Programda, katılımcılara teorik bilgilerin yanı ıra uygulamalı olarak oyun kuralları ve teknikleri anlatıldı.

Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi Nihat Armutcu, programa katılan tüm gönüllülere, Asbaşkan Oğuz Özer, Amasya İl Temsilcisi Mahmut Albayrak, Zafer Polat’a ve eğitimcilere teşekkür etti. Armutcu, yakın zamanda Çorum ve ilçelerinde yapacakları organizasyonlarla ayak tenisini tanıtıp sevdireceklerini de ifade etti.



(Spor Servisi)

