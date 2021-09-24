Avrupa Spor Haftası Çorum’da da kutlandı

23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan spor haftası açılış törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sefer Kurtaran, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Yasin Aksoy, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, HİS İl Temsilcisi Hüseyin Karakuş ve davetliler katıldı. Saat 11.00’de gerçekleşen açılış töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, protokol üyelerinin konuşmaları ile devam etti. Son bölümde Avrupa Spor Haftası’nın açılış kurdelesi protokol üyelerinin katılımı ile alkışlar eşliğinde kesildi. Tören, masa tenisi, kick-boks, badminton, tekvando ve futbol gösterilerinin ardından sona erdi.

PROTOKOL FUTBOL MAÇI YAPTI

Açılış töreninin sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’in talimatı üzerine protokol üyeleri gençlerle futbol maçı yaptı.

İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy’dan oluşan veteranlar takımı Vefaspor altyapı takımı ile karşılaştı. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma 2-1 veteranlar takımının üstünlüğü ile sona ererken, Haşim Eğer ve Sefer Kurtaran’ın performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.



(Rıfat KARA)

