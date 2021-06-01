Atletler bölge finali için kıyasıya yarıştı
Samsun'da düzenlenecek illerarası 6.Bayrak Yarışları'nda mücadele edecek Çorum takımını belirlemek adına düzenlenen seçmelerde dereceye giren atletler belli oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 6.Bayrak yarışları Çorum seçmeleri dün TOKİ Atletizm Sahası’nda yapıldı. Saat 10.00’da başlayan yarışlarda 2010-2011 ve 2008-2009 doğumlu sporcular yarıştı. 60 metre bayrak yarışı, uzun atlama ve sağlık topu olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen yarışlarda 55 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Çekişmeli geçen yarışlar sonunda 2010-2011 doğumlu (kız-erkek) kategorisinde dereceye giren atletler şu şekilde;
60 metre kızlar: 1.Sudenaz Ergün, 2.Canan Erdem, 3.Elif Koçak, 4.Yaren Tivriz.
60 metre erkekler: 1.Mert Ali Erdal, 2.Eymen Buğrahan Öztaş, 3.Mahir Emre Özyılmaz, 4.Yusuf Baran Çakıcı.
Uzun atlama kızlar: 1.Canan Erdem, 2.Elif Koçak, 3.Sudenaz Ergün, 4.Yaren Tivriz.
Uzun atlama erkekler: 1.Mehmet Ali Şahin, 2.Mert Ali Erdal, 3.Mahir Emre Özyılmaz, 4.Eymen Buğrahan Öztaş.
Sağlık topu kızlar: 1.Elif Koçak, 2.Meryem Zümra Demirtaş, 3.Sudenaz Ergün, 4.Canan Erdem.
Sağlık topu erkekler: 1.Ali Erdem, 2.Yusuf Baran.
2008-2009 doğumlu (kız-erkek) kategorisinde dereceye giren atletler ise şu şekilde oluştu;
60 metre kızlar: 1.Irmak Anar, 2.Feyza Canan Ardıç, 3.Sudenaz Durmuş, 4.Hayrunisa Aksoycuk.
60 metre erkekler: 1.Yağız Çöp, 2.Ömer Karadereli, 3.Ali Emir Ceyhan, 4.Kemal Emre Sucu.
Uzun atlama kızlar: 1.Feyza Canan Ardıç, 2.Semra Karıncalı, 3.Irmak Anar, 4.Sudenaz Durmuş.
Uzun atlama erkekler: 1.Ömer Karadereli, 2.Emre Sucu, 3.Yağız Çöp, 3.Ali Emir Ceyhan.
Sağlık topu kızlar: 1.Sudenaz Durmuş, 2.Irmak Anar, 3.Hayrunisa Aksoycuk, 4.İrem Nur Çöl.
Sağlık topu erkekler: 1.Egemen Dalkılıç, 2.Ali Ceyhan, 3.Ömer Karadereli, 4.Kemal Emre Sucu.
Yarışlar ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verilirken, il temsilciği tarafından yapılacak değerlendirme toplantısının ardından dereceye giren sporcular arasından seçilecek 3 erkek, 2 kızdan oluşan Çorum takımı Samsun’da yapılacak bölge finallerinde Çorum’u temsil etmeye hak kazanacak.
(Spor Servisi)