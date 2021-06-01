Atletler bölge finali için kıyasıya yarıştı

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 6.Bayrak yarışları Çorum seçmeleri dün TOKİ Atletizm Sahası’nda yapıldı. Saat 10.00’da başlayan yarışlarda 2010-2011 ve 2008-2009 doğumlu sporcular yarıştı. 60 metre bayrak yarışı, uzun atlama ve sağlık topu olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen yarışlarda 55 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Çekişmeli geçen yarışlar sonunda 2010-2011 doğumlu (kız-erkek) kategorisinde dereceye giren atletler şu şekilde;

60 metre kızlar: 1.Sudenaz Ergün, 2.Canan Erdem, 3.Elif Koçak, 4.Yaren Tivriz.

60 metre erkekler: 1.Mert Ali Erdal, 2.Eymen Buğrahan Öztaş, 3.Mahir Emre Özyılmaz, 4.Yusuf Baran Çakıcı.

Uzun atlama kızlar: 1.Canan Erdem, 2.Elif Koçak, 3.Sudenaz Ergün, 4.Yaren Tivriz.

Uzun atlama erkekler: 1.Mehmet Ali Şahin, 2.Mert Ali Erdal, 3.Mahir Emre Özyılmaz, 4.Eymen Buğrahan Öztaş.

Sağlık topu kızlar: 1.Elif Koçak, 2.Meryem Zümra Demirtaş, 3.Sudenaz Ergün, 4.Canan Erdem.

Sağlık topu erkekler: 1.Ali Erdem, 2.Yusuf Baran.

2008-2009 doğumlu (kız-erkek) kategorisinde dereceye giren atletler ise şu şekilde oluştu;

60 metre kızlar: 1.Irmak Anar, 2.Feyza Canan Ardıç, 3.Sudenaz Durmuş, 4.Hayrunisa Aksoycuk.

60 metre erkekler: 1.Yağız Çöp, 2.Ömer Karadereli, 3.Ali Emir Ceyhan, 4.Kemal Emre Sucu.

Uzun atlama kızlar: 1.Feyza Canan Ardıç, 2.Semra Karıncalı, 3.Irmak Anar, 4.Sudenaz Durmuş.

Uzun atlama erkekler: 1.Ömer Karadereli, 2.Emre Sucu, 3.Yağız Çöp, 3.Ali Emir Ceyhan.

Sağlık topu kızlar: 1.Sudenaz Durmuş, 2.Irmak Anar, 3.Hayrunisa Aksoycuk, 4.İrem Nur Çöl.

Sağlık topu erkekler: 1.Egemen Dalkılıç, 2.Ali Ceyhan, 3.Ömer Karadereli, 4.Kemal Emre Sucu.

Yarışlar ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verilirken, il temsilciği tarafından yapılacak değerlendirme toplantısının ardından dereceye giren sporcular arasından seçilecek 3 erkek, 2 kızdan oluşan Çorum takımı Samsun’da yapılacak bölge finallerinde Çorum’u temsil etmeye hak kazanacak.



(Spor Servisi)

