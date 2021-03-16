ASKF’den Ahlatcı’ya hayırlı olsun ziyareti

Başkan Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı ziyaret sırasında ASKF Yönetimi Yusuf Ahlatçı’ya yeniden göreve seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini ilettiler. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ahlatcı, amatör spora hizmet etmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiğini ve desteklerinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini söyledi.

Ahlatcı İl Genel Meclisi’nden ayrılan ödeneğin çok yetersiz olduğunu bildiğini buna çözüm bulacaklarını ve önümüzdeki yıldan itibaren bu desteği artıracaklarını belirterek ‘Amatör sporu daha modern tesislere kavuşturmak için çalışmalarımız sürüyor. Yapımları tamamlandığında amatör sporcularımız çok daha modern tesislerde çalışıp spor yapma imkânı bulacaklar’ dedi.

Ziyaret sırasında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticileri spor tesisleri ihtiyaçları konularında sorunlarını dile getirdiler ve çözümü için destek istediler. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile her sorunun çözümü için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

(Spor Servisi)

