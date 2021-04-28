Aşgın’dan millilere iftar

Teknik direktörlüğünü hemşehrimiz İlhan Aşkın’ın yaptığı Paralimpik Tekvando Milli Takımı, önceki akşam Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın konuğu oldu. Aşgın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yemekhanesinde millilere iftar verdi. İftara, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Tekvando İl Temsilcisi Mustafa Kanat, Belediye Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı, Belediye Spor İşleri Müdürü Nadir Solak ve Belediye Başkanı Aşgın’ın Basın Danışmanı Salih Karslıoğlu da katıldı.

İftardan sonraki sohbet bölümünde, Teknik Direktör İlhan Aşkın, kap süresince kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiği Belediye Başkanı Aşgın’a kamp çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Milli tekvandocuları Çorum’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Aşgın da, paralimpik olimpiyatlarında tekvandocuların müsabakalarını dev ekrandan izleyeceğini ve her daim dualarının millilerle olacağını dile getirdi.

Programın sonunda, milli tekvandocular, Belediye Başkanı Aşgın’a Safranbolu lokumu hediye ettiler.

(Spor Servisi)

