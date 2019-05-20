Aşgın’a ilk kupa

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Çorum Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr.Halil İbrahim Aşgın’ın göreve başlamasının ardından ilk kupa Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi takımından geldi. İstanbul Tozkoparan Spor Salonu’nda oynanan Play-Off maçlarında Balıkesir Büyükşehir Belediye, Kocaeli Büyükşehir Belediye, Bitlis Gençlikspor, Yalova Belediye, İstanbul Işıkspor ve İstanbul Yıldırımspor gibi takımları yenerek 1.Lig’e yükselme başarısı gösteren Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Nadir Solak, antrenör Ali Korkmaz ve sporcular Metin Bekar, Mahmutcan Öztuna, Umut Coşar, Uğurcan Dursun ve Hüseyin Durmaz ile birlikte gerçekleşen ziyarette İstanbul’da kazanılan 1.Lig’e yükselme kupası Başkan Halil İbrahim Aşgın’a teslim edildi.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi takımını makamında ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Aşgın, sporcuları tek tek tebrik ederek 500 TL para ile ödüllendirdi. Kupayı teslim aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Başkan Aşgın, “16 takım arasında büyük bir başarıya imza atarak 1.Lig’e yükselen Çorum Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü canı gönülden tebrik ediyorum. Biz Belediye olarak her zaman spora ve sporcuya destek vermeye hazırız. İnanıyorum ki bu aslan parçası çocuklarımız 1.Lig’de de aslanlar gibi mücadele edip Çorum’u Süper Lig’e çıkaracaklardır” ifadelerine yer verdi.

Kupayı Başkan Aşgın’a teslim ettikten sonra Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün daha çok kupa kazanacağının sözünü veren antrenör Ali Korkmaz, 4 yıl önce çıktıkları bu yolda kendilerine her zaman destek olan Çorum Belediyesi’ne ve Kulüp Başkanı Nadir Solak’a teşekkürlerini iletti.

(Rıfat KARA)