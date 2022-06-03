Aşgın, Çağlar’la spor yatırımlarını görüştü

Aşgın, Çağlar’a yeni görevinde başarılar dilerken, Belediye olarak, Çorum sporuna sağladıkları katkıları dile getirdi ve bundan sonra da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte, işbirliği içerisinde Çorum sporuna katkı sunmaya devam edeceklerini anlattı. İkilinin, spor yatırımları ile ilgili görüş alışverişinde bulundukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, hem spora sağladığı katkı, hem de ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

