Artık Türkiye'nin kralı

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Çorum FK, 28.hafta maçında konuk ettiği İstanbul ekibi Sancaktepe FK'yı son 25 dakikada bulduğu gollerle 5-0 yenerek puanını 40'a yükseltip play-off potasıyla farkı 7 puana indirirken, 3 gol atan Sinan Kurumuş, Türkiye'nin gündemine oturdu.



GOL KRALLIĞI YARIŞINDA AÇIK ARA BİRİNCİ

Sancaktepe FK filelerini 73, 74 ve 84.dakikalarda havalandıran Sinan Kurumuş, ligdeki gol sayısını 24'e yükseltip gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu. Grubun gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Sinan Akaydın'a 6 gol fark atan Sinan Kurumuş, daha sezon bitmeden Çorum FK'nın "bir sezonda en çok gol atan futbolcusu" unvanının da sahibi oldu.

TÜRKİYE'NİN DE EN GOLCÜSÜ

Sinan Kurumuş, 25 maçta attığı 24 golle sadece Misli.com 2.Lig'in değil, Türkiye profesyonel futbol liglerinin de en golcü futbolcusu unvanını ele geçirdi. Bu unvan, 14 Mart'ta oynanan maçlar öncesinde 23 golle 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrumspor'un golcüsü Ozan Sol'a aitti. Sinan Kurumuş, Sancaktepe FK maçında 3 gol birden atınca gol sayısını 24'e yükseltti ve Ozan Sol'dan "en golcü futbolcu" unvanını aldı.

Türkiye'nin en golcü futbolcuları sıralamasında, 24 gollü Sinan Kurumuş'u 23 golle Ozan Sol, 19 golle de 1.Lig ekibi Altay'ın golcüsü Marco Filipe Lopes Paixao takip ediyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ HATTRİCK YAPTI

Sancektepe FK filelerini üç kez havalandıran ve alınan 5-0'lık galibiyette büyük pay sahibi olan Sinan Kurumuş, Çorum FK formasıyla bu sezon üçüncü kez hattrick (üst üste 3 sayı) yaptı.

26 yaşındaki golcü futbolcu, daha önce de, Çorum FK'nın sahasında Şanlırufaspor'u 5-1 yendiği 14.hafta maçında ve 18.haftada yine evinde Gümüşhanespor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada da 3'er gol atmıştı.

100'LER KULÜBÜNÜN EŞİĞİNDE

Çorum FK'nın gol makinesi Sinan Kurumuş, Pazar günü Sancaktepe FK'ya attığı 3 gol sonrası ligdeki gol sayısını 24'e yükseltip Türkiye liglerinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi olurken, 100'ler kulübüne de bir adım daha yaklaştı.

2012'de Ankaragücü'nde başlayan profesyonel futbolculuk kariyerinde bugüne kadar birçok takımda forma giyen Sinan Kurumuş, Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 243 maça çıkarken, tam 98 gol attı.

Kurumuş, 2 gol daha atarsa, Türkiye profesyonel futbol liglerinde 100 gol barajını aşan futbolcuların bulunduğu 100'ler kulübündeki yerini alacak.

Kurumuş bugüne kadar Süper Lig'de 12 maçta 2, 1.Lig'de 31 maçta 3, 2.Lig'de 182 maçta 85, Türkiye Kupası'nda ise 18 maçta 8 gol attı.

(Spor Servisi)

