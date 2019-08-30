“Artık tamamen lige odaklanalım”

SANCILI BİR SÜREÇ GEÇİRDİK

Şampiyon olup 2.Lig’e yükseldikleri sezonun ardından 45-50 günlük sancılı bir süreç geçirdiklerini ifade eden Fatih Özcan, camiaya birlik çağrısında bulundu. “Artık lig başlıyor. Tamamen lige odaklanalım” ifadelerini kullanan Fatih Özcan, “Bildiğiniz gibi Yeni Çorumspor’un konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantı Çorum için çok önemliydi. Detayları önümüzdeki günlerde düzenleyeceğim basın toplantısında paylaşacağım. Ama şimdi kenetlenme zamanı.

BU TAKIM DÜŞER DİYENLERE HODRİ MEYDAN

Bu hafta sonu lig maçımız var. Artık Yeni Çorumspor’un dış dünya ile irtibatını kesip tamamen lige odaklanmamız lazım. Çünkü Çorum adının olduğu her yerde iddia vardır. Kimse oturduğu yerden, klavye başında Çorumspor’u küme düşüremez. Çorumspor’un ancak duvardaki logosu düşer. Bu takım artık lig düşmez, çıkar.

Hemen kolları sıvayıp işe başlamamız lazım. Pazar günü savaş başlıyor. Takımımız ilk maçına çıkacak. Kim oturduğu yerden, klavye başında ‘bu takım düşer’ diyorsa, hodri meydan. Çorumspor katıldığı ligde ve gazozuna bile olsa kupada iddialıdır. Kimse Çorumspor’un adını düşme ile yan yana bile getirmesin.

Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Üzerimize serpilen ölü toprağını atın artık. Kimse karamsar olmasın. Bu sene de şampiyonluğa oynayacağız.

Lisanslar çıktı.

DEDİKODULARI BİR KENARA BIRAKIN

Alışması zor alışkanlıklar vardır. Ama herkes şunu artık iyi bilsin ki, bu takım 3.Lig’de değil, 3.Lig’de. İnşallah 1.Lig ve Süper Lig’e de çıkacağız. Birlik olmamız lazım. Ben herkese zeytin dalı uzatıyorum.

Dedikoduları bir tarafa bırakın. Herkes hesaplaşmasını sezon sonuna bıraksın. Sezon sonunda oturur yine tartışırız. Ama bugün birlik olma, Yeni Çorumspor’un menfaatleri için susma zamanı.

ÖNCELİĞİMİZ KONYA MAÇI

Bizim şu anki önceliğimiz Pazar günü oynayacağım 1922 Konyaspor maçı. Biz tamamen bu maça odaklandık. İnşallah kazanıp iyi bir başlangıç yapacağız. Aslan parçalarıma güveniyorum” şeklinde konuştu.