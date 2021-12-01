“Artık daha umutluyuz”

Pazar günü Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren İnegölspor’da tüm hesaplar puan üzerine yapılırken, bir değerlendirmede bulunan Şaban Yıldırım, “Sarıyer, son haftalarda toparlanmış, direnci artmış bir takım. Sert bir takıma karşı oynadık.

Nedendir bilmiyorum ama birazcık yorgunduk. Oyunu biraz düşük tempolu oynadık. Ama iyi savunma yaptık. Disiplinden kopmadık. Konsantrasyonumuz o anlamda çok iyiydi. Çok lazım bir galibiyetti. Bu galibiyet bize ilaç gibi geldi diyebilirim. Bundan sonrasına daha umutlu bakıyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

